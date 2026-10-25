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Fotogalerie25. 10. 2026

Zaplněné Staroměstské náměstí na podporu České televize a Českého rozhlasu

Odpoledne zaplnily Staroměstské náměstí v Praze tisíce lidí na demonstraci proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu na stát. Demonstraci Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který se vymezil i proti způsobu, jímž vládní poslanci návrh v sobotu 24.10. 2026 ve 4:36 poslali do druhého čtení.

Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
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Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace Ruce pryč od médií Autor: Milan Jaroš

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