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Kultura25. 10. 20262 minuty

ALBUM TÝDNE: The Avalanches se přehrabují bleším trhem zvuků a vzpomínají na nevinné počátky internetu

Pavel Turek
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Rozhodli se, že chtějí natočit odlehčenou radostnou hudbu, a okamžitě se shodli na tom, že málokteré melodie jsou tak euforické a zbavené všeho negativního jako jingly – neboli zvukové předěly v rozhlasovém či televizním vysílání. Australské uskupení The Avalanches, jehož jádro tvoří dvojice Robbie Chater a Tony Di Blasi, si už od průlomového debutu Since I Left You z roku 2000 udržuje pověst hudebních hrabivců schraňujících kdejaký zvuk, který by kdokoli jiný dávno vyhodil. Přesvědčení, že cesta k cenným a milovaným vzpomínkám často může vést právě skrze haraburdí, zhmotňují na novince No Bad Memories, která se láskyplně hemží zvuky raného internetu stejně jako vyzváněcími tóny prvních mobilů. To vše The Avalanches skládají v mozaiku chytlavých melodií.

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