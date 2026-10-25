Studenti porazili neporazitelného Vučiće
Hnutí mladých lidí má teď v Srbsku příležitost udělat z nefunkční země spravedlivější a demokratičtější stát
Byly to volby, jaké Srbsko dlouho nepamatuje. Volební účast během nedělních předčasných parlamentních voleb1 minSupervolební víkend. Bulhaři, Srbové, Izraelci a Brazilci mohou nasměrovat svět dosáhla podle předběžných odhadů téměř 68 procent, což je nejvíce od rozpadu Jugoslávie v roce 1992. Lidé stáli ve frontách před volebními místnostmi i několik hodin, včetně Aleksandara Vučiće, který po rezignaci na prezidentský úřad kandidoval na premiéra. A to nejen v samotném Srbsku, ale i na zastupitelských úřadech v zahraničí. Třeba v Curychu čekali někteří zájemci ve frontě i přes sedm hodin a hlasování se protáhlo i po oficiálním uzavření volebních místností.
Zájem byl skutečně obrovský a lidé k urnám přicházeli i za cenu velkého osobního nasazení: sociální sítě obletěly fotky muže, který se v Srbsku vydal volit v županu a s pudlem v podpaží rovnou z nemocničního lůžka po operaci. Kde si vyzvedl psa, není známo.
Výjimečné ale tyto volby nebyly jen svou účastí. Následovaly totiž po téměř dvou letech jednoho z největších protivládních hnutí v moderních dějinách Srbska. Tamní studenti od roku 2024 pravidelně v obrovském počtu demonstrovali proti korupci, netransparentnosti a dlouholeté vládě Aleksandara Vučiće, s nímž tyto problémy spojují. Protesty spustil pád betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024, při němž zemřelo 16 přítomných.
Studenti a další demonstranti považují za politicky odpovědné za tuto tragédii právě Vučiće a jeho politické partnery. Po měsících protestů, blokád univerzit, střetů a pochodů napříč Srbskem se studenti rozhodli podpořit vlastní kandidátku složenou z odborníků a dalších osobností, která si klade za cíl udělat ze Srbska demokratičtější a férovější stát. A teď se jim s touto poměrně prostou vizí podařilo porazit Vučiće a jeho politický tábor, který v Srbsku držel moc od roku 2012.
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