Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ve vzduchu nad Prahou se při přehlídkovém letu setkal Supermarine Spitfire s Hawkerem Hurricane. Na Boleveckém rybníku se potopila vyžínací loď Bolek. 150 kilogramů trhaviny vyhodilo do vzduchu sedmdesátimetrovou věž uzavřeného Dolu Československé armády v Karviné-Dolech. Je to až neskutečný pocit, že jsme po tolika letech zpět, chceme tím vzdát hold padlým bojovníkům, kterým se povedlo takřka nemožné a mají náš obrovský respekt, řekli médiím při návštěvě pražského památníku parašutistů padlých v boji po úspěšném atentátu na Heydricha američtí veteráni Andrew Bostinto (101) a Kenneth Johnson (101), kteří jako dvacetiletí mládenci prošli druhou světovou válkou a pomohli od nacismu osvobodit západní Čechy. Média přinesla zprávu, že ruský dronový útok na park ukrajinského městečka Nova Vodolaha zabil šest lidí včetně jedenáctileté dívky a roční holčičky v kočárku spolu s její matkou; americký prezident Donald Trump po útoku potvrdil svoje nedávno veřejně deklarované spojenectví s Moskvou a na tiskové konferenci prohlásil, že „Rusko se k Ukrajině chová dobře... Nic moc jí nedělá. Nedělají jí ani zdaleka to, co by mohli.“ Členové skupiny Kaputin (zkratka pro Kaput + Putin) vylili na chodník před americkým velvyslanectvím v Praze z nápodoby ropného barelu červenou tekutinu připomínající krev a rozvinuli ukrajinskou vlajku. „Symbolická krev vytékající ze sudu před americkou ambasádou připomíná cynismus, s nímž Spojené státy vyměnily životy a utrpení Ukrajinců za sobecký byznys,“ uvedla iniciativa v tiskovém prohlášení reagujícím na nedávnou dohodu amerického a ruského prezidenta o zrušení sankcí na ruskou ropu, z jejíhož prodeje Kreml financuje svoji ukrajinskou válku. Velmi často hovoříte o tom, že můj prezident, prezident Trump, má humanitární cítění – to ale máte i vy, pane, a já vám za to vzdávám hold, citovaly pak i zdejší sdělovací prostředky slova, která ruskému vůdci Vladimiru Putinovi řekl v Moskvě Trumpův emisar Steve Witkoff během nového kola americko-ruských rozhovorů o míru na Ukrajině, po kterém Rusové ještě v noci ve třech vlnách bombardovali Kyjev, kde zničili řadu domů na obytných sídlištích, několik nákupních center, nádraží a klášter. V ostravské zoologické zahradě byl kvůli náhlému zhoršení zdravotního stavu utracen jeden ze dvou tamních himálajských medvědů a jeho starší druh tak ve výběhu zůstal zcela sám. Vystoupením místních hudebníků a dýdžeje od Montserratu oslavila pětatřicáté výročí svého vzniku slavonická koncertní síň Barák. Jsme krávy budoucnosti, prohlásil ve své řeči na pražské konferenci Forum 2000 izraelský historik a filozof Yuval Noah Harari, podle něhož se z našeho světa pod záplavou lží a výmyslů ztratila pravda a spolu s ní i mezilidská důvěra a schopnost lidí shodnout se na nejzákladnějších věcech; následkem toho, varoval Harari, nás může brzy ovládnout zcela jinak uvažující umělá inteligence a lidstvo se ocitne ve světě, kterému nebude vůbec rozumět – tak jako krávy dnes nemohou tušit, že o jejich životě právě rozhodl bankovní příkaz převádějící peníze za jejich prodej novému majiteli. Novým členem rady Českého rozhlasu se volbou vládních poslanců stal dlouholetý kamarád současného šéfa sněmovny Tomia Okamury a promotér organizace pořádající v Česku bizarní klecové zápasy různých influencerů a celebrit Jakub Jíra. Skončil letní a začal zimní čas.
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