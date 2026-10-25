VÝSTAVA TÝDNE: Andělé se zahradní konví – Jan Knap maluje svět, jaký by si přál mít
Po příchodu do přízemního sálu Arcidiecézního muzea Olomouc by se návštěvníkům mohlo zdát, že sedmasedmdesátiletý malíř Jan Knap žije v jakémsi dlouhodobém bezčasí. Úvodní deskovou malbu Madona v uzavřené zahradě od Mistra Tiburtinské Sibyly zapůjčenou Biskupstvím litoměřickým totiž od sousedního Knapova bezejmenného oleje dělí celých 525 let – a přesto mají oba obrazy úplně stejně zklidněnou, pastorální atmosféru. Zahrada s Boží matkou nachystanou ke kojení svého syna je pro oba mistry prostorem všeprostupující idyly, metaforou našich vlastních vnitřních krajin. Stačí si v nich pořádně uklidit a hned by byl svět o poznání krásnější. A v tom je právě ten háček. Knap si v sobě musel uklízet hodně dlouho, aby konečně spatřil ona Okna do ráje, jak se jmenuje jeho olomoucká výstava trvající už jen do 1. listopadu.
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