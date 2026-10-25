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Agenda25. 10. 20263 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Bezpečnostní rada řešila novou koncepci armády

Bezpečnostní rada státu se minulý týden zabývala aktualizovanou koncepcí výstavby Armády ČR, která má určit směřování české armády do roku 2040. Dokument stanovuje priority jejího rozvoje i schopnosti potřebné k obraně Česka a plnění spojeneckých závazků. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče má nově zohledňovat také zkušenosti ze současných ozbrojených konfliktů a technologický vývoj. Jednání se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Rada se věnovala rovněž kybernetické bezpečnosti.

Soud potvrdil devítiletý trest v případu pokusu o zapálení brněnské synagogy

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Vrchní soud v Olomouci potvrdil devítiletý trest vězení pro mladíka odsouzeného za pokus o zapálení synagogy v Brně v lednu 2024, pokus o vraždu člověka bez domova a propagaci terorismu. Posledních dvou činů se dopustil ještě jako nezletilý. Proti části původního rozsudku se odvolal, soud však trest ponechal v platnosti. Na pokusu o zapálení synagogy se podílel také další nezletilý, který tehdy ještě nedosáhl věku trestní odpovědnosti. Případ policie odhalila při vyšetřování skupiny, která na sociálních sítích propagovala teroristické organizace a šířila nenávistný obsah.

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