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25. 10. 20263 minuty

Matúš Kostolný: Ficův Směr dostal facku

Ani opozice však nenaskočila na vlnu, která by ji pohodlně dopravila až do parlamentních voleb

Matúš Kostolný
,
Denník N
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Robert Fico před volbami řekl, že za úspěch by považoval vítězství v Bratislavě. Jeho kandidát Jozef Ráž však jasně prohrál. Nedostal ani tolik hlasů, jako měla koalice v hlavním městě v parlamentních volbách. Získal sice podobnou procentuální podporu jako strany koalice, ale při nižší účasti je to méně hlasů.

Bratislava není celé Slovensko, ale je to docela dobrý symbol Ficovy prohry ve volbách.

Robert Fico vládne Slovensku, ale Slovensko není jeho. Strana Směr nedokázala vyhrát ani jednu novou župu (na Slovensku označení pro krajskou samosprávu – pozn. Respektu) a nevyšel mu ani tah s podporou fašistického kandidáta v Prešově.

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Podpora Milana Mazurka je nejsilnějším důkazem, že Fico nemá lidi, kteří by dokázali jeho moc přenést i dovnitř země. Mazurek a strana Republika jsou sice dnes Ficovi bližší než kdokoli jiný, ale zcela jistě by ho nepodporoval, kdyby měl vlastního silnějšího kandidáta. Neměl.

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