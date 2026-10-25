Nejlepší hráč na světě
Klavírista Miroslav Beinhauer je věrozvěstem unikátního hudebního nástroje, který čekal desítky let na své docenění
V období mezi dvěma světovými válkami vznikla v Československu spousta pozoruhodného umění a projektů, jejichž ambice nestárnou ani po bezmála stu letech. Své o tom ví klavírista Miroslav Beinhauer, který stojí za renesancí raritního nástroje ze třicátých let. Jeho tvůrce, skladatel a teoretik Alois Hába, ho nazval šestinotónové harmonium.
Buldok Hába
Jeho zbrusu nová replika se teď představí na dvou pražských koncertech. V honosném prostředí Panteonu historické budovy Národního muzea (5. listopadu) a v holešovickém sále DOX+ (12. listopadu). Pro šestinotónové harmonium dnes vznikají úplně nové skladby a Beinhauer je jejich nejlepším interpretem na světě – a také jediným, jak sympatický třiatřicetiletý klavírista dodává s potutelným úsměvem.
Alois Hába narozený v roce 1893 v moravských Vizovicích patřil za první republiky mezi čelné představitele avantgardního umění a vybudoval si širokou síť kontaktů po střední Evropě. „Byl to velmi cílevědomý člověk, a když si něco umanul, nevzdal se toho,“ říká o něm klavírista Beinhauer ve své zkušebně v pražských Strašnicích, kde má vedle sebe postavený klavír a zmíněnou novou repliku šestinotónového harmonia z dílny stavitele Martina Poláčka. „Měl buldočí povahu.“
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