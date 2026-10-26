Lula se stal počtvrté brazilským prezidentem
Donald Trump přišel o šanci získat dalšího spojence v Jižní Americe
Desítky tisíc podporovatelů 80letého Luize Inácia Luly da Silvy v neděli v noci nadšeně vyrazily oslavovat do ulic největšího brazilského města Sao Paula. Jejich levicový kandidát se navzdory očekáváním opět stal brazilským prezidentem a potvrdil tak, že je nepřekonatelnou silou latinskoamerické politiky. V prvním kole prezidentské volby před necelým měsícem za svým hlavním rivalem zaostával o více než 2 miliony hlasů, nyní o více než 4 miliony vyhrál, a může tak dál vést 200milionovou demokracii v nastavené trajektorii. Je to překvapení: otočit výsledek prvního kola voleb se ještě nepodařilo žádnému prezidentskému kandidátovi od roku 1989, kdy bylo volné hlasování v zemi obnoveno, a Lulovi nedávaly příliš šancí ani předvolební průzkumy.
Jeho soupeř Flávio Bolsonaro, syn někdejšího prezidenta Jaira Bolsonara, po vzoru svého otce výsledek voleb neuznal a oznámil, že jej napadne u soudu. Jeden ze soudců Nejvyššího soudu, který byl do úřadu jmenován Lulou a dříve pracoval jako jeho soukromý advokát, totiž na poslední chvíli o dvě hodiny prodloužil otevírací dobu hlasovacích místností. Zvolený prezident o tento krok požádal, protože v některých regionech byla kvůli silnému dešti omezena hromadná doprava a lidé měli problém dostat se k volbám. „To, co se dnes stalo, nebylo normální. Bylo to nepřijatelné. Poprvé v historii použil soudce Nejvyššího soudu své pero k tomu, aby změnil pravidla hry během toho, co se hra hrála,“ řekl Bolsonaro. Sílu těchto slov ale relativizuje fakt, že jeho Liberální strana rovněž požádala o prodloužení volebních hodin v konkrétních státech postižených dešťovými srážkami.
Kromě Bolsonara je dalším viditelným poraženým ve volbách americký prezident Donald Trump, který by v pravicovém prezidentovi získal dalšího spojence v Latinské Americe. S levicovým politikem Lulou se v lásce rozhodně nemají, a právě i jeho odpor vůči USA byl jedním z volebních témat. Lula to každopádně nebude mít jednoduché. Prezident na poslední chvíli nalákal nerozhodnuté voliče štědrým sociálním programem. Země je ale rekordně zadlužená a prezident bude muset rozpočet nějak konsolidovat. Zároveň nemá dostatečnou podporu v Národním kongresu, v němž převládají spojenci jeho soupeře, který mu situaci nebude chtít nijak usnadnit. Radost z vítězství je pro zkušeného politika hořkosladká: už teď je všem jasné, kolik problémů ho během čtvrtého prezidentského mandátu čeká.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu