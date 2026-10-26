0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Děti vlasti povstaly
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
26. 10. 20263 minuty

Na ženách leží nejen druhá směna. Dcery stárnoucích rodičů musejí zvládat i tu třetí

Téměř polovina sendvičové generace se stará o své rodiče. A tahle péče leží mnohem častěji na ženách

Markéta Plíhalová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Známý pojem „druhá směna“ není třeba moc vysvětlovat. Žena přijde domů z práce a místo odpočinku začne vařit, uklízet a psát s dětmi úkoly. O pozornost se mnohem víc hlásí termín „třetí směna“, kterou musí do svých životů napasovat podstatná část takzvané sendvičové generace. Tvoří ji zhruba 1,7 milionu Čechů a Češek ve věku 35 až 64 let, kteří pečují o děti a zároveň mají alespoň jednoho rodiče v důchodovém věku. Téměř polovina z nich se o svou stárnoucí matku či otce osobně stará a péči věnuje v průměru 18 hodin měsíčně. A tento úkol častěji leží na ženách než na mužích. 

Ukázal to alespoň průzkum agentury Response Now pro Generali penzijní společnost. Šetření proběhlo na přelomu srpna a září formou on-line dotazování a odpovídali jak příslušníci sendvičové generace, tak senioři nad 65 let. Nějakým způsobem se do péče o seniory zapojuje 60 procent příslušníků sendvičové generace. O vlastní rodiče, jak již bylo řečeno, přímo pečuje 48 procent z nich, přičemž každý čtvrtý pomáhá aspoň jednou týdně. O partnerovy rodiče se stará 23 procent respondentů, osm procent o prarodiče a pak je tu 13 procent lidí, kteří pomáhají dalším stárnoucím příbuzným, známým nebo třeba sousedům.

Najít v rodině funkční model péče o stárnoucí příbuzné není složité jen proto, že je potřeba ji skloubit s prací a starostí o děti a domácnost. „Pro seniory bývá těžké pomoc přijmout. Její potřeba přichází postupně a říct si o ni často znamená přiznat si, že některé věci už nezvládají jako dřív,“ zmiňuje další možnou překážku Jiří Hrabě, ředitel neziskové organizace Elpida, která dlouhodobě seniorům pomáhá a na výzkumu se podílela. 

↓ INZERCE

Dospělé děti si kvůli péči o rodiče často berou dovolenou či neplacené volno a přicházejí o část svých příjmů. Negativní dopad na kariéru hlásí každý třetí respondent, na osobní život dokonce více než polovina. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články