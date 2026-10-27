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27. 10. 20264 minuty

Ivan Mikloš: Hledání racionality v Trumpově politice

Jeho slabost pro diktátory je do očí bijící. Je zřejmé, že je nejen obdivuje, ale že jim i závidí

Ivan Mikloš
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Neuplyne téměř den, aby Trump neudělal či neřekl něco hloupého, nesmyslného, škodlivého, hlavně však sebestředného. Jinak řečeno, pravidelně šokuje, ale už nepřekvapuje.

Jeho slabost pro diktátory je už přímo do očí bijící, přičemž je zřejmé, že je nejen obdivuje, ale že jim i závidí.

Přestože u něj platí, že šokuje, ale nepřekvapuje, a přestože od začátku svého druhého funkčního období je více na straně Ruska než na straně Ukrajiny, jeho nejnovější otevření náruče Putinovi a odvržení Zelenského, včetně zrušení zákazu dovozu ruské ropy do USA, mě překvapilo.

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Stalo se to totiž jen tři týdny před poločasovými volbami do amerického Kongresu, a to v situaci, kdy Trumpově straně hrozí nejen ztráta většiny ve Sněmovně reprezentantů, ale také v Senátu. Tento krok se obvykle vysvětluje tím, že jednou z důležitých příčin nepopularity Donalda Trumpa (a tedy i jeho strany) jsou vysoké ceny, zejména vysoké ceny pohonných hmot, přičemž Trump tvrdí, že hlavní příčinou je ukrajinské bombardování ruských rafinérií. A že dovoz ruské ropy do USA problém vyřeší.

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