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27. 10. 20265 minut

Ján Markoš: Než Rážův kovový nástroj hodíte do koše, přečtěte si tento text

Pokud by politika zdegradovala na řemeslo či manažerskou práci, znamenalo by to, že degraduje i samotná demokracie

Ján Markoš
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Denník N
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Každé období po sobě zanechává artefakty. Po dinosaurech zůstaly kosti, po pravěkých lidech kamenné hroty šípů. Po Jozefu Rážovi mladším zůstaly v bratislavských domácnostech desetitisíce zvláštních kovových věciček, kterými tento Ficův nezávislý kandidát zaspamoval Bratislavu.

Prý jde o „multifunkční nástroj“. Jeho nepravidelné otvory mají sloužit k otevírání konzerv či pivních lahví. Měřítko na jednom okraji se tváří jako pravítko, ostří na opačném okraji jako nůž či pilka. Záhadný předmět přišel v průhledném plastu s nápisem: „Dost bylo řečí. Pojďme dělat.“

Je zřejmé, jaký osud tyto kousky kovu čeká. Část jich skončí v komunálním odpadu, část zmizí ve tmě uvnitř zásuvek. Některé zapadnou za skříň. Možná se najde tu a tam odvážlivec, který se pokusí tento „nástroj“ používat – s velkou pravděpodobností to však rychle vzdá.

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S multifunkčními nástroji je to obecně složité. Zdánlivě mají velmi mnoho způsobů využití, nic však nedokážou pořádně, na sto procent. Tenhle stál navíc jen devět centů a přišel z AliExpressu, jaký výkon tedy od něj očekávat?

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