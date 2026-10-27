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27. 10. 20263 minuty

Míří Viktor Orbán do čela OSN?

Američanům, Číňanům i Rusům by maďarský expremiér mohl vyhovovat

Tomáš Brolík

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Co udělá Viktor Orbán se svým životem? Kdy se (nejen fyzicky, ale i myšlenkami) vrátí do domoviny, ujme se vlády nad svou poraženou stranou Fidesz a znovu se pustí do politického boje? Nebo už nechce a nikdy se to nestane? Orbán sám říká, že je „unaven“ a „potřebuje si odpočinout“. To také dělá, od volební porážky v dubnu letošního roku toho mnoho nenapracoval, věnoval se výletům, fotbalu, rodině a jen nekonfliktním a pro něj příjemným veřejným vystoupením.

Takže možná vůbec nemá v plánu se do maďarské politiky vrátit. Svět teď obletěla zpráva deníku The Wall Street Journal, že o něm některé státy uvažují jako u budoucím šéfovi OSN. Ten současný, portugalský diplomat António Guterres, skončí ve funkci na konci prosince.

Podstatné je samozřejmě jaké státy. A tady se Orbánovy šance jeví jako slibné. Nápad se prý zrodil v amerických hlavách, respektive v hlavách lidí současné Trumpovy vlády, ke kterým má Viktor Orbán po všech stránkách blízko. Někteří řadoví členové Trumpova hnutí MAGA vidí v Orbánovi svůj vzor (sám Trump, vzhledem k tomu, kolikrát Orbána nechal na holičkách, tak moc ne) a Orbán je rozhodně postava, která by současné Americe v čele OSN vyhovovala.

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Nápad hlav amerických údajně zaujal i hlavy ruské a čínské. Orbánova vláda ve prospěch Ruska dlouhodobě a soustavně zrazovala své evropské spojence, což byl jeden z důvodů, proč tak drtivě prohrála volby. Orbána a jeho podřízených si Rusové nevážili, ale byli pro ně užiteční. Co se týče Číny, s tou měl Viktor Orbán vztahy vždy vřelé, čínským firmám bylo Maďarsko otevřené a v zemi brzy začne fungovat továrna automobilky BYD. Do té po konci své politické kariéry zamířil i Orbánův šéfdiplomat (a také hlavní spojka do Moskvy) Péter Szijjártó.

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