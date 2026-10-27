Jak velkou porážku republikánům způsobí nepopulární Trump a galon benzinu za více než čtyři dolary?
S Dominikou Perlínovou o tématech nadcházejících kongresových voleb i možné modré vlně a vítězství demokratů v Texasu i na dalších nezvyklých místech.
Do amerických kongresových voleb (midterms) zbývá týden. O jak velkou část mandátů v obou komorách by mohli přijít vládnoucí republikáni? Budou volby referendem o prezidentství Donalda Trumpa? A co jsou klíčová témata a otázky, které před těmito volbami ve Spojených státech rezonují? Nejen o tom mluví Dominika Perlínová na základě reportážní cesty po USA v Zeitgestu. Ptal se jí Štěpán Sedláček.
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