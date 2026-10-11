Američané jsou teď cyničtější a Trumpa považují za součást běžné politiky
S Peterem Bakerem, novinářem The New York Times, o blížících se volbách do Kongresu, o připravenosti demokratů jít do boje s prezidentem a o tom, jaké ponaučení si z Donalda Trumpa berou evropští lídři
Naposledy jsme spolu mluvili před dvěma lety, krátce před americkými prezidentskými volbami. Tehdy jste řekl, že pokud Trump znovu vyhraje, bude jako na steroidech a ve srovnání s jeho prvním obdobím bude všechno větší. Očekával jste, že jeho vládnutí bude vypadat takto?
Stalo se přesně to, co jsem předpověděl. Co udělal ve svém druhém funkčním období, jsou věci, které chtěl udělat už poprvé, ale nemohl. Buď proto, že nepřišel na to, jak toho dosáhnout, nebo že ho od toho někdo odradil či mu to zablokoval. A ve druhém funkčním období jsme byli svědky Trumpa, který je méně brzděný a méně zdrženlivý zpochybňovat normy a ústavní bariéry.
Najdete přesto něco, co vás nyní překvapilo?
V souvislosti s Trumpem tu často říkáme, že nás nic nepřekvapí, ale všechno šokuje. Každý týden řekne nebo udělá něco, co lidi stále dokáže naprosto zaskočit. Něco, co zpochybňuje nebo boří normy, o kterých jsme si mysleli, že se jimi v Americe prezidentský úřad řídí. Například vyhození východního křídla Bílého domu do povětří, přijetí letadla od cizí země, vydělání dvou miliard dolarů během svého působení v úřadu prostřednictvím kryptoměnové firmy, zatímco ovlivňuje kryptoměnovou politiku, nebo válka s Íránem. Stalo se tolik věcí – a přesto kdybyste jeho vládnutí v prvním funkčním období opravdu věnovali pozornost, pravděpodobně by vás napadlo, že se o něco takového pokusí.
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