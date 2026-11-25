Co znamená nástup státního kapitalismu?
Vlády napříč světem opouštějí představy o volném trhu
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Je to už celosvětový trend: politici čím dál více zasahují do dění na trhu. V Česku můžeme zmínit akvizice plynových zásobníků a sítě čerpacích stanic minulou vládou, ale i snahu současné garnitury rozdělit energetickou společnost ČEZ a mít pod plnou kontrolou její výrobní část. Ve Velké Británii se vede debata o znárodnění vodohospodářské infrastruktury a železničních společností, Trumpova vláda zase vstupuje do struktur velkých korporací, jako jsou Dell nebo Nvidia.
Představa, že stát bude minimálně zasahovat do tržního prostředí, je podle všeho funkční a přijímaná hlavně ve stabilních dobách, jako tomu do určité míry bylo od devadesátých let do začátku celosvětové pandemie – ačkoli už finanční krize po roce 2008 naznačila, že to nebude trvat věčně. Vlna zdražování a nástup Číny však odhalily limity tohoto přístupu; nebo alespoň politici napříč světem došli k tomuto závěru. Zjistili, že řadu věcí, které ovlivňují výsledky voleb, nemají z pozice politické moci pod kontrolou – voliči jim však důsledky tržních dějů dávají za vinu.
Co to znamená pro budoucnost? Některé „znárodňovací“ tendence je těžké zhodnotit, například nákup sítě čerpacích stanic RobinOil, kterou do inventáře Česka pořídila vláda Petra Fialy, patrně přímý dopad nemá. Zásahy amerických politiků do řízení největších firem světa, jako je tomu v posledních dnech v případě Jensena Huanga, mohou být závažnější.
Jde o firmy obchodované na burze – a pokud se v nich dějí otřesy, má to zásadní vliv na cenu akcií. Po celou dobu Huangovy milostně-špionážní kauzy klesala hodnota společnosti Nvidia, a tedy majetky investorů. Jakmile byl však oznámen jeho návrat do čela společnosti, akcie vyrostly o více než třicet procent. Do burzovních akcií přitom investují i běžní lidé, kteří si tímto způsobem šetří na důchod nebo jiné životní události. Politická hra se tak stává dramatem, které má velký dopad na jejich životy. Zároveň se nelze zbavit dojmu, že na anabázi mohl někdo s přístupem k informacím z vládních kruhů dobře vydělat.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu