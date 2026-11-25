Olga Lomová: Obchod s čipy firmy Nvidia a zápas o budoucnost světa
Čína může být v klidu, i když její Mata Hari byla odhalená
Nejsou to ani dva týdny, co Jensen Huang rezignoval na post generálního ředitele společnosti Nvidia, když média odhalila, že udržoval poměr s Alicí Chuang, občankou Čínské lidové republiky a manažerkou singapurské firmy Megaspeed.
Podle informací dostupných na Wikipedii (čínské jsou podrobnější než anglické) Alice Chuang, vlastním jménem Chuang Le (datum narození možná 1977, možná 1984), působila nejprve jako hlasatelka v Ústřední státní čínské televizi a ve státní televizi provincie Chu-nan (i když tam se vyjádřili, že u nich nikdy nepracovala). Následně vystudovala mediální studia v Hongkongu, nějaký čas pracovala v Hongkongu jako zaměstnankyně v bankovním sektoru, než se osamostatnila a společně s manželem Kchang Wejem, kdysi nejmladším šéfem hedgeového fondu v Číně, začala působit v investiční branži. Roku 2023 koupila singapurskou pobočku čínské firmy podnikající v oblasti videoher, přejmenovala ji na Megaspeed a po několika měsících ji prodala singapurskému podnikateli v oblasti cloudových služeb a umělé inteligence. Zůstala ve vedení firmy a za jejího působení se Megaspeed stal cloudovým partnerem společnosti Nvidia, za miliardy dolarů nakoupil od Nvidie nejpokročilejší čipy pro svá datová centra, která firma buduje v jihovýchodní Asii, odkud slouží obchodním partnerům v ČLR. Část nakoupeného vybavení se pak zřejmě ze Singapuru pašovala rovnou do Číny.
Americké tajné služby vyhodnotily tyto obchody jako snahu porušovat embargo na vývoz nejpokročilejších technologií do Číny a podařilo se jim zdokumentovat pravidelné kontakty Alice Chuang s Ministerstvem státní bezpečnosti ČLR. Někde v tomto procesu Alice navázala blízké kontakty s Jensenem Huangem. A ve stejné době se generální ředitel Nvidie ocitl po boku Donalda Trumpa, kterému radil, jak (ne)regulovat obchod s citlivými technologiemi s Čínou. Je to win-win spolupráce, pro Nvidii i pro amerického prezidenta.
Ze souhrnu dostupných informací vyplývá, že kromě přístupu k citlivým informacím a ovlivňování Jensena coby prezidentova důvěrníka se Alice Chuang evidentně zasloužila o dodávky velkého množství pokročilých technologií strategického významu čínským subjektům. Pouze s nejpokročilejšími čipy (jaké v Číně nedokážou vyrobit) je možné dohnat technologickou převahu USA.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu