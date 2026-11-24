Pelicot je jen špička ledovce. Co dělat, aby se ženy nebály znásilnění a muži chápali jejich strach
S Apolenou Rychlíkovou, Silvií Lauder a Pavlem Houdkem o knize Óda na život, případu Gisèle Pelicot a sexuálním násilí. Moderuje Štěpán Sedláček
Gisèle Pelicot se na prahu sedmdesátky obrátil život naruby. Dozvěděla se, že jí manžel po mnoho let podával omamné látky, v bezvědomí ji znásilňoval a zval desítky cizích mužů, aby ji také zneužívali. Vše navíc dokumentoval na videozáznamech. Čtyři roky nato stanul spolu s desítkami dalších pachatelů před soudem. Gisèle prokázala ohromnou sílu a odvahu, když se rozhodla vystoupit z anonymity. Dívala se lidem do očí, mluvila jasně a zpříma. Slabí a zostuzení zde nebyla oběť, ale pachatelé.
Gisèle Pelicot se díky tomu stala hlasem, který dodává odvahu mnoha dalším obětem sexuálního násilí. O svém rozhodnutí a životních osudech posléze napsala memoáry s názvem Óda na život: Hanba musí změnit strany. Právě této knize a případu, který změnil pohled na sexuální násilí ve Francii i po celém světě se věnovala čtenářská diskuse Týdeníku Respekt v Antikvariátu Dejvického divadla. Pozvání přijali spolušéfredaktorka Page Not Found a dokumentaristka Apolena Rychlíková, právník, kriminolog a lektor sebeobrany Pavel Houdek a novinářka Silvie Lauder. Ukázku z knihy přečetla herečka Národního divadla Berenika Anna Mikeschová. Připravil a moderuje Štěpán Sedláček.
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