19. 11. 202646 minut
Jak si svobodu slova a demokracii nenechat ukrást algoritmy? Navázat i v kyberprostoru společnou řeč
Tekutá společnost #33: Záznam natáčení 17. 11. v Divadle X10 v rámci Korza Národní, kde hosty Barbory Kroužkové byli výzkumnice Lucie Čejková a fotograf a dokumentarista Prokop Pithart
Týdeník Respekt + Díky, že můžem
Záznam debaty z Divadla X10: Radikalizace kyberprostoru.
Lucie Čejková, výzkumnice MUNI
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Prokop Pithart, fotograf a dokumentarista
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Tekutá společnost
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