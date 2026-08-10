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8. 10. 202633 minut

Ivana Bursíková: Máme se moc dobře, proto jsme líní bránit demokracii

Tekutá společnost #27: S bývalou ředitelkou Českého centra v Tbilisi o ruském útlaku, stavu veřejné debaty nejen v Gruzii i výchově k demokracii v multikulturní rodině

Barbora Kroužková
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Tekutá společnost #27: Do podcastu Barbory Kroužkové přišla Ivana Bursíková, bývalá šéfka Českého centra v Tbilisi. Jak na centrum dopadá politika ministra Macinky? Proč Gruzii dál ovládají traumata ze sovětské minulosti a kdy posílí demokratická část společnosti? V jakém stavu je česká veřejná debata a na co si musíme dát pozor? 

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na: 

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Podcast je součástí série

Tekutá společnost

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