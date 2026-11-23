Marek Šindelka: Přišel jsem o naivitu, že by literatura mohla něco měnit
Co čteš? #1: Se spisovatelem Markem Šindelkou o jeho letošním románu Systémy něhy, o rodinných vzorcích, perfekcionismu, tělech i o dojemných lidských představách, že technologie žijí
Do literárního podcastu Respektu Co čteš? přišel spisovatel Marek Šindelka, který letos po deseti letech vydal román Systémy něhy. V něm vypráví příběh pianistky Ady, která se svou touhou po dokonalosti snaží vyrovnat s odchodem a smrtí svého otce. Šindelka v podcastu mluví nejen o tom, od jakého motivu celý román rozehrál, ale i o ztrátě svého rodiče i o síle literatury, která ve světě rychlých algoritmů podle spisovatele přišla o schopnost reagovat na současné dění.
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