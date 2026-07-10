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7. 10. 20261 hodina 6 minut

Netanyahu má nečekaného soupeře. Exgenerál Eisenkot nepůsobí jako elitář a profesionální politik

S Irenou Kalhousovou o blížících se volbách v Izraeli a jejich zatížení událostmi ze 7. října. Moderuje Ondřej Kundra

Ondřej Kundra
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Izrael směřuje ke klíčovým parlamentním volbám, které rozhodnou o dalším osudu Benjamina Netanyahua a které mohou výrazně ovlivnit další směřování Izraele. Co od voleb očekávat? Jak moc budou tyto volby zatížené událostmi ze 7. října? A jak mohou volby v Izraeli ovlinit situaci v Gaze a na Západním břehu? Debata s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

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