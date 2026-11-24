Ján Markoš: S umělou inteligencí je každý kouzelník. Ale za jakou cenu?
Je docela dobře možné, že do několika let kolem nás vytvoří prostředí, kterému nebude rozumět vůbec nikdo. Svět digitální magie.
Každá dostatečně pokročilá technika je k nerozeznání od magie.
Tuto větu napsal britský sci-fi autor Arthur C. Clarke už v roce 1968. Dnes, téměř o šest dekád později, se nám hodí ještě víc. Skvěle totiž vystihuje pocit, jejž zažíváme při interakcích s umělou inteligencí.
„Buď světlo!“ řekl Hospodin. A bylo světlo. „Expecto patronum!“ zavelel Harry Potter. A vyčaroval zářivého jelena. „Chci aplikaci!“ pomyslí si běžný občan. Zadá úkol umělé inteligenci. A za pár minut může mít v mobilu vysněnou apku. Pravda, za podmínky, že použil správnou magickou formulku či (nově) správný „prompt“.
Výkony AI se magii podobají ze dvou důvodů. Zaprvé, umělá inteligence je kouzelně efektivní. Zadruhé, je naprosto neprůhledná. Je jakousi černou skříňkou, do které vložíte pokyn a vyleze vám výsledek. Co se stane mezi tím, dnes neví už zcela přesně nikdo.
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