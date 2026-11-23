Dvě ze tří českých matek neumějí vypnout a odpočinout si od obstarávání rodiny
Mezi muži to tak podle čerstvého průzkumu má jen třetina
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Co budeme o víkendu vařit? Nedochází náhodou prášek na praní? Dokdy musíme zaplatit SRPŠ? Nepotřebuje už dítě (nebo některé z dětí) větší boty? A kdy že má jít na to očkování? Zhruba takhle to vypadá v hlavách dvou třetin českých žen, a to prakticky nepřetržitě. Dvě ze tří respondentek v čerstvém průzkumu uvedly, že kvůli neustálému plánování a zařizování rodinných záležitostí nedovedou neustálý tok myšlenek zastavit a odpočinout si. Mezi muži to přitom podobně vnímá pouze třetina.
Reprezentativní šetření „Rovnováha v péči“ provedla organizace Aperio, která se zaměřuje na podporu rodičů, ve spolupráci s výzkumnou agenturou Anreva Solution. On-line dotazování proběhlo letos v srpnu a zúčastnilo se ho 905 rodičů, kteří žijí ve společné domácnosti s dětmi mladšími deseti let.
Celkem 71 procent dotazovaných v průzkumu uvedlo, že by jim nejvíce vyhovovalo, kdyby s partnerem či partnerkou zajišťovali chod domácnosti přibližně stejným dílem. Realita tomu však neodpovídá. Za nespravedlivé považuje rozdělení povinností 28 procent žen a jen šest procent mužů. U takzvané mentální zátěže, tedy mysli plné nekonečného seznamu úkolů, činí rozdíl mezi ženami a muži, jak už bylo zmíněno, dvě třetiny vůči jedné třetině.
Aperio se dlouhodobě věnuje školení partnerů v lepší komunikaci a zvládání konfliktů. Nově plánuje své kurzy zaměřit právě i na „konstruktivní komunikaci o sdílení mentální zátěže“.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu