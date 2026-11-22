Respekt Sezona22. 11. 202623 minut
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Respekt Sezona zima 2026-2027
Čtete článek z přílohy Respekt Sezona, která vyšla v Respektu 48/2026.
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Pavel Hájek | Kodudek
Alexej Skaldin: Putování a dobrodružství Nikodéma staršího
Chybějící článek ruské prózy mezi symbolismem a avantgardou. Nikodém prochází světem, v němž se skutečnost prolíná s fantazií, mýty s mystikou, tajná společenství s náhodnými kolemjdoucími, idyla s hororem, banality a absurdity s tázáním po kořenech dobra a zla. Knihu záhy po vydání smetla revoluce a Skaldin strávil posledních deset let svého života ve vyhnanství.
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