Ivan Mikloš: Proč se v nostalgii po komunismu lišíme, ale zase ne až tak moc
A proč Slovensko slouží v české veřejné debatě jako výstražný příklad
U příležitosti 37. výročí listopadu 1989 byly zveřejněny výsledky průzkumu v Česku a na Slovensku o hodnocení komunistického režimu. Otázka byla jednoduchá a velmi jasná. „Žilo by se vám dnes lépe, kdyby komunistický režim nepadl?“
Celkové výsledky, ale i rozdíly mezi Českem a Slovenskem jsou zajímavé a v některých ohledech i překvapivé. To, že na Slovensku žije v nostalgii po komunismu a ve falešné víře v přednosti komunistického režimu téměř dvakrát více lidí než v Česku (37 procent, respektive 19 procent), až tak nepřekvapilo. Ale skutečnost, že podíl lidí, kteří tomuto bludu a přeludu nevěří, je nejen relativně nízký, ale téměř stejný v ČR a SR (52 procent, respektive 50 procent), už mě osobně trochu překvapila. Stejně jako fakt velmi vysokého, v ČR oproti SR více než dvojnásobného, podílu lidí, kteří na tuto otázku nechtěli, nebo neuměli odpovědět (29 procent, respektive 13 procent).
Proč by však nikoho neměla překvapovat vyšší míra nostalgie po komunismu v SR oproti ČR? Ne, není to dáno vyšší mírou zaostalosti či zabedněnosti slovenské populace, ale především rozdílnou historickou zkušeností. Značná část slovenských obyvatel totiž během tzv. socialistické industrializace zažila poměrně rychlý růst životní úrovně a kvality života, přičemž skutečnost, že v podmínkách liberální demokracie a tržní ekonomiky by byl tento růst nejen mnohem rychlejší, ale na rozdíl od toho komunistického ještě i udržitelný, si samozřejmě většina lidí neuvědomuje.
Průzkum je podle mého názoru zajímavý i v tom, že nabízí vysvětlení podobnosti, ale také různosti vývoje v ČR a SR. Slovensko již déle slouží v české veřejné debatě jako výstražný příklad toho, kam může zemi dovést „vláda mrzké lůzy“ (Pelíšky). A v politice Ficovy a Babišovy vlády opravdu existují jisté nikoli zanedbatelné podobnosti. Ale proč je Fico nejen schopen a ochoten, ale v jistém smyslu slova i „nucen“ zacházet mnohem dál, vyplývá z rozdílné struktury Ficových a Babišových voličů. Zatímco mezi Ficovými voliči trpí nostalgií po komunismu až 67 procent z nich, tak mezi Babišovými voliči je to „jen“ 34,5 procenta, přičemž těch, kteří touto kognitivní disonancí netrpí, je u Babiše jen o trochu méně (31,2 procenta), zatímco u Fica je jich více než třikrát méně (22 procent). Babišovi voliči se tak mnohem více podobají voličům Hlasu, strany založené dnešním slovenským prezidentem Pellegrinim z odpadlíků Ficovy strany Smer. Voliči Hlasu jsou přesně ve stejném poměru rozděleni mezi komunistické nostalgiky a skeptiky (46 procent, respektive 46 procent).
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