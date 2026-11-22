Respekt Sezona22. 11. 20267 minut
Knižní tipy redakce Respektu
Respekt Sezona zima 2026-2027
Čtete článek z přílohy Respekt Sezona, která vyšla v Respektu 48/2026.
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Helen Oyeyemi: Moje nové nové já
Argo
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Čtyřicetiletá Kinga žije v Praze a každý den v týdnu je někým jiným. Sedm jejích osobností hledá smysl i způsob, jak přežít bez tlaku na dokonalost. Ironický literární labyrint, v němž autorka boří očekávání a zkoumá, co dnes znamená být skutečný a autentický.
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