Filmové a seriálové premiéry, které byste si neměli nechat ujít
Respekt Sezona zima 2026-2027
Čtete článek z přílohy Respekt Sezona, která vyšla v Respektu 48/2026.
➡️ Rozcestník celé přílohy
Vyvolený
režie Tomasz Mielnik, 3. 12.
Nestává se často, aby se tuzemský režisér pouštěl do adaptace některé z knih Thomase Manna. A ještě vzácnější je, aby byl výsledek souměřitelný s ambicí. Tomaszovi Mielnikovi se to u jeho druhého filmu, jenž je volným převedením stejnojmenného díla německého držitele Nobelovy ceny za literaturu, podařilo. Osudy Gregoria, kterého se jako malého rodiče zřekli, protože byl plodem sourozeneckého incestu, pojal Mielnik jako svéráznou absurdní komedii o hledání rozhřešení, touze po výjimečnosti i nevyzpytatelných cestách osudu. V hlavních rolích Jan František Uher, Miroslav Donutil či Petr Uhlík.
Robert Richardson: Bílý ďábel
režie Jana Hojdová, v kinech od 3. 12.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu