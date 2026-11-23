Ján Markoš: Existuje vůbec přítomný okamžik?
Lidská mysl je neustále napojená na minulost i budoucnost, proto je „čistá přítomnost" žití tady a teď nesplnitelnou iluzí
Pokud se v knihkupectví někdy zatouláte až k polici zaplněnou ezoterickou literaturou, tedy různými podezřelými návody, jak dosáhnout hlubokého duchovního života, možná vás překvapí, že ve většině těchto knih se opakuje jedna a tatáž mantra.
Žij tady a teď.
Na tom, že život v přítomném okamžiku je základem štěstí, se shodnou nejrůznější samozvaní guruové, ať už vycházejí z buddhismu, holdují józe, nebo vyznávají súfijskou mystiku.
Existuje však vůbec něco takového jako přítomný okamžik? Lidská intuice nám našeptává, že ano: jinak by všichni tito „mystici z Wishe“ nemohli na tuto strunu brnkat. Zkusme ale jednoduchý pokus.
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