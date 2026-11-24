Petros Michopulos: Po Letné by se Babiš měl obávat Orbánova osudu
Nechápe, proč by se někde mělo tolik lidí sejít jenom kvůli „nějakým hodnotám“
Odpůrci vlády Andreje Babiše se 15. listopadu sešli na Letenské pláni pod záminkou obrany veřejnoprávních médií. To by samo o sobě asi na aktivizaci takového množství lidí nestačilo. Skutečným důvodem, proč tentokrát přišlo proti vládě demonstrovat nejvíce lidí za několik desetiletí a patrně se jich v Praze sešlo víc než v listopadu 1989, je stupňující se tlak vládních politiků proti světu budovanému v České republice po roce 1989.
Předseda vlády pravidelně mluví o tom, že bojuje proti „polistopadovému kartelu“, čímž sám sebe definuje jako někoho, kdo chce tento svět odstranit nebo zásadně změnit. Sám je přitom dominantním politickým hráčem již patnáct let a na polistopadovém uspořádání a politickém systému výrazně profitoval.
Proč by měl takový člověk chtít měnit systém, který mu toto všechno umožnil? Andrej Babiš je učebnicovým příkladem agresivního chladnokrevného oligarchy. Oligarchy bez jakýchkoli hodnot, který veškeré své konání v podnikání a politice podřizuje jediné věci. Zvyšování své podnikatelské velikosti a moci prostřednictvím ovládání státu a jeho institucí. Proto je v politice schopen, bez problému, obhajovat protichůdné postoje a měnit je ze dne na den. V jeho politické kariéře není žádný dlouhodobý politický plán, který by vedl k nějakému cíli. Existují jen zájmy oligarchy.
Proto vůbec nechápe, že je možné, aby se někde sešlo tolik lidí jenom kvůli „nějakým hodnotám“. Nechápe to úplně stejně jako jeho přítel a tvůrce gulášové kleptokracie v Maďarsku Viktor Orbán nebo další jeho přítel Aleksandar Vučić v Srbsku. Ten taky nerozuměl tomu, proč někdo demonstruje proti zřícené střeše a proč demonstruje tak dlouho. Nešlo jen o střechu ani o ty mrtvé pod ní.
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