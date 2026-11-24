První dny nových srbských poslanců: Útok jogurtem, napomínání a hodiny řečnění
Newsletter Garrigue: Co se dělo v parlamentu a změny ve vedení země - Aleksandara Vučiće zatím nahradil Aleksandar Čupić
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Dobrý den, dobro došli,
je to trochu nezvyk, psát před jméno Aleksandara Vučiće titul poslanec. Od doby, kdy jeho blok Sjednocené Srbsko prohrál předčasné parlamentní volby, uplynul už skoro měsíc a mezitím se bývalý prezident, který v různých funkcích vládl Srbsku posledních patnáct let, skutečně stal řadovým členem Národního shromáždění – a to ještě v opozici.
Euforie z vítězství kandidátky studentského hnutí v Srbsku ještě stále přetrvává, ale od říjnových voleb se už poměrně dost věcí změnilo. Vučić svou porážku se skřípěním zubů uznal – a jeho reálná moc na dění v Srbsku se tak prakticky z týdne na týden razantně zmenšila. Svou roli vůdce opozice se však evidentně rozhodl vytěžit tak, jak to jen jde. Už první zasedání nově sestaveného Národního shromáždění 17. listopadu toho bylo důkazem.
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