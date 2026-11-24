O ANO jsem přemýšlel, ale po 4.36 jsem je odmítl
Praha 12 sobě uzavřela spojenectví s Babišovým hnutím, teď jí hrozí zrušení. Lokální politika už před tou celostátní není v bezpečí
Pro politické hnutí Praha sobě se měl minulý týden nést ve znamení oslav. Jeho lídr pro boj o pražský magistrát Adam Scheinherr se po úspěšných volbách oficiálně vrací do vedení české metropole. Obsadí svou „milovanou“ pozici náměstka pro dopravu, ve které už mezi lety 2018–2022 působil. Radost však aktuálně kazí bitva centrály úspěšného komunálního hnutí s buňkou, která se v jedné z pražských městských částí rozhodla domluvit koalici s hnutím ANO. Příběh, který se má už brzy rozseknout, je jedním z posledních ukázek poměrně nového fenoménu, jenž ovládl zdejší veřejný prostor. Celostátní politika mnohem víc než dříve proniká do lokálního dění.
„Vedení Prahy sobě politiky z Prahy 12 už v úterý vyzvalo, aby tohle spojení vypověděli, nebo stranu opustili,“ objevilo se minulý čtvrtek na sítích lídra pražského uskupení. Ve dvanácté městské části se odehrává již známý příběh: STAN a Praha sobě nejsou schopny – na rozdíl od velké Prahy – sestavovat koalice. Starostové zde zkoušeli aktivně přetnout bludný kruh a nabídli kolegům z Prahy sobě ústupky a širokou koalici tak, aby bylo možné vládnout bez hnutí ANO – a bez ODS. Praha sobě tuto velkorysost odmítla a uzavřela spojenectví bez Starostů, a to právě s ODS a ANO. Místní buňce teď za to hrozí zrušení.
Vyšťouchnout ODS
Praha 12 je dnes více než padesátitisícovou městskou částí, kterou z periferie k větší pozornosti přitahují zejména rychlá výstavba v Modřanech a s ní související existence lukrativních pozemků blízko centra – a uprostřed rozsáhlé zeleně. Mnozí by tak jistě řekli, že jde o místo s potenciálem, a o vizi jeho naplňování se během posledních voleb vedl mezi stranami spor. Cesta k dnešní podobě koalice vedla skrze zvraty, jež jsou v lokální politice běžné.
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