Česko se stahuje ze světa. Macinka škrtá pomoc a nechává neziskovky na nule
Diplomacie se pod současným ministrem dál izoluje a boří naše dlouho budované renomé
Jeden z mála předvolebních slibů, který Motoristé sobě ve svém vládním angažmá plní, je tvrdý boj proti neziskovým organizacím. Zato jej na svých rezortech vzorně dodržují. A předseda strany Petr Macinka jde v tomto snažení příkladem. Navzdory plánům vládnout ministerstvu životního prostředí a slibům, že poteče zelená krev, zamířil nakonec na ministerstvo zahraničí. A jak se ukázalo, i z Černínského paláce se dá útočit na neziskový sektor systematicky, s vervou a podle příkladu vzorů, s nimiž na úřad vstupoval.
Tedy zejména Spojených států, kde se v podobném duchu – a logicky v podstatně větším rozsahu – škrtala zahraniční pomoc zvaná USAID pod taktovkou Elona Muska. Sám Macinka mluvil o tom, že „hodnotovou politiku“ jeho vláda již dělat nebude. A jak se ukazuje, nešlo jen o snahu zaujmout voliče při nástupu do funkce. Minimálně pro současné vládnutí je to trvalý posun s novými pravidly – a dopady.
Počítáme s nulou
Jako terč si Macinka vybral tři oblasti: kromě humanitární pomoci zacílil také na rozvojovou a transformační spolupráci. Další cíl pak vidí ve snižování podpory projektům, které mají zlepšovat kvalitu života a napomáhat prevenci před migrací do střední Evropy.
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