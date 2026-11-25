Ivan Krastev: Ztrácí Evropa svou mladou generaci?
Dříve mladí lidé protestovali, protože věřili, že by se nemožné mohlo stát možným. Dnes volají o pomoc. Řešení? Demokracie nesmí zůstat panstvím starých
V roce 1986 lotyšský dokumentarista Juris Podnieks namířil kameru na mladé lidi v Rize a položil jim jednoduchou otázku: Je lehké být mladý? Jeho film posléze otřásl pozdně sovětskou společností. Začínal dozvuky rockového koncertu a záběry rozbitého regionálního vlaku – následovaly scény ze soudního procesu s několika mladými lidmi, kteří byli obviněni z jeho poškození: s rádoby pankáčem, mladou ženou, která se pokusila spáchat sebevraždu, veteránem z Afghánistánu, jenž po návratu trpěl nespavostí, stoupencem hnutí Hare Krišna a teenagerem, jenž chtěl natáčet mrtvé. Nikdo z nich nebyl žádný disident. Každému, kdo film zhlédl, však bylo jasné, že sovětský systém je odsouzen k zániku. Nepodařilo se mu svou vlastní mládež přesvědčit, že jí patří budoucnost.
V uplynulých týdnech jsem na tento film musel myslet, když jsem viděl záběry rozzuřené mládeže v evropských ulicích. Podnieksova otázka získala nepříjemnou aktuálnost: Je snadné být dnes v Evropě mladým člověkem?
Je současná vlna mládežnických protestů znamením naděje, nebo zoufalství? Je to snad druhý rok 1968? Ne, to není. Tehdy mladí lidé vyšli do ulic, protože cítili, že nemožné by se mohlo stát možným. Dnes mladí lidé vycházejí do ulic, protože vidí, jak se možné stává nemožným. Ztrácejí naději, že si jednoho dne budou moci dopřát blahobyt a sociální jistoty svých rodičů.
Generace v pasti
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