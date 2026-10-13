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13. 10. 20261 hodina 26 minut

Co když se Česko rozpadne a moc převezmou zbrojaři, agromagnáti a gangy?

Se Zuzanou Harmáčkovou a Lenkou Suchou o čtyřech verzích budoucího světa a Česka do roku 2100 sestavených vědci z ústavu Czechglobe, na které se můžeme připravit.

Štěpán Sedláček
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Jak by mohl vypadat život v Česku za dvacet let a jak za sedmdesát let? Budou generace našich dětí žít v nehostinějším světě a společnosti nebo si poradí s krizemi a technologickými revolucemi a ve výsledku na tom budou lépe? To nikdo s jistotu neví, ale rozhodně se lze připravit na různé verze vývoje včetně zářné budoucnosti s vyšší kvalitou života či totální rozpad a bojůvky znepřátelených skupin na troskách kdysi prosperující společnosti. Budoucnost se ostatně rodí teď z našich nynějších rozhodnutí a aktivit.

Čtyři vybrané Scénáře budoucího socioekonomického vývoje pro Českou republiku do roku 2100 sestavili v Ústavu Czechglobe, kde hledali odpovědi na to - Jak mohou současné společenské, ekonomické, technologické nebo environmentální změny ovlivnit kvalitu života, fungování veřejné správy nebo podobu krajiny? K čemu došli, jak nad tím přemýšleli? Čím jsou jejich scénáře podložené? Co je překvapilo a jak nám to všem může pomoct? I na to hledá odpovědi dvojice spoluautorek studie Zuzana Harmáčková a Lenka Suchá v tomto Zeitgeistu. Moderuje Štěpán Sedláček.

Scénáře budoucího socioekonomického vývoje ČR do roku 2100 (CzechGlobe, 2026)

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