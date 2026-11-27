Politická mapa Česka se mění. Starostové chtějí voliče ANO, krajní pravice zase jednotný blok
Vládneme, nerušit #88: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem, Evou Soukeníkovou a Filipem Zelenkou
Tuzemský politický terén je poslední dekádu poměrně zřetelně narýsovaný, k přesunu moci zpravidla vedou jen funkční spojení, jako byla například koalice SPOLU. V poslední době se ale vícero politických sil pustilo do snahy to změnit: hnutí STAN pod vedením Víta Rakušana chce oslovit voliče Andreje Babiše, strany na krajní pravici zase přemýšlí o větší konsolidaci, která by jim přinesla silnější volební podporu. Zatřese to politickou scénou? A proč dosud nikdo neměl ambici přetáhnout voliče hnutí ANO? O tom se v novém díle podcastu Vládneme, nerušit baví František Trojan, Eva Soukeníková a Filip Zelenka.
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