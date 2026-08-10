8. 10. 202658 minut
Má už Gen Z opravdu politický vliv, nebo jen lepší reelska?
Speciální Vládneme, nerušit ŽIVĚ z Univerzity Karlovy
Generace Z vstoupila do Poslanecké sněmovny. Dvacátníci a třicátníci tak již naplno spolurozhodují o našich životech a to navíc v rekordním množství. Mají ale reálnou moc a jsou svými staršími kolegy vyslyšeni? Jaká jsou jejich témata? A umí se spolu domluvit lépe i napříč opozicí a koalicí, narozdíl od starších kolegů?
O tom si v Kampusu Hybernská u příležitosti zahájení akademického roku Karlovy univerzity povídali Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková a František Trojan.
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Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
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