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8. 10. 202658 minut

Má už Gen Z opravdu politický vliv, nebo jen lepší reelska?

Speciální Vládneme, nerušit ŽIVĚ z Univerzity Karlovy

Kristýna Jelínková
,
Eva Soukeníková
,
František Trojan
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Generace Z vstoupila do Poslanecké sněmovny. Dvacátníci a třicátníci tak již naplno spolurozhodují o našich životech a to navíc v rekordním množství. Mají ale reálnou moc a jsou svými staršími kolegy vyslyšeni? Jaká jsou jejich témata? A umí se spolu domluvit lépe i napříč opozicí a koalicí, narozdíl od starších kolegů?

O tom si v Kampusu Hybernská u příležitosti zahájení akademického roku Karlovy univerzity povídali Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková a František Trojan.

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