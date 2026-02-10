2. 10. 202642 minut
Předvolební Česko: Lidi trápí nedostupnost bydlení. ANO nabízí kolonoskopii, opozice svrhnout vládu
Vládneme, nerušit #80: O aktuálním politickém dění v Česku s Erikem Taberym, Františkem Trojanem a Kristýnou Jelínkovou.
Komunální a senátní volby se blíží. Poslanci většinu týdne ale místo v ulicích s kandidáty trávili čas ve sněmovních lavicích. Opozice totiž svolala mimořádnou schůzi. Vláda však i druhé hlasování o nedůvěře pohodlně ustála. Mělo jednání hlubší smysl, nebo šlo jen o předvolební show? Proč se místo toho jednotlivé strany nesoustředí spíše na témata, která voliče opravdu zajímají? A jak moc bere hnutí ANO, ale i opozice senátní volby vážně? O tom mluvili v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit Erik Tabery, František Trojan a Kristýna Jelínková.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
52 minut
Česko nikdy nemělo tak nepřátelskou vládu vůči EU. Jak se to projevuje?
Filip Zelenka, Kristýna Jelínková, Magdaléna Fajtová31. 7. 2026
Další podcasty
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Ty mlč a buď hezká. Opravdu ženy mluví více než muži?
Silvie Lauder, Markéta Plíhalová, Clara Zanga30. 9. 2026