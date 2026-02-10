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2. 10. 202642 minut

Předvolební Česko: Lidi trápí nedostupnost bydlení. ANO nabízí kolonoskopii, opozice svrhnout vládu

Vládneme, nerušit #80: O aktuálním politickém dění v Česku s Erikem Taberym, Františkem Trojanem a Kristýnou Jelínkovou. 

Erik Tabery
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František Trojan
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Kristýna Jelínková
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Komunální a senátní volby se blíží. Poslanci většinu týdne ale místo v ulicích s kandidáty trávili čas ve sněmovních lavicích. Opozice totiž svolala mimořádnou schůzi. Vláda však i druhé hlasování o nedůvěře pohodlně ustála. Mělo jednání hlubší smysl, nebo šlo jen o předvolební show? Proč se místo toho jednotlivé strany nesoustředí spíše na témata, která voliče opravdu zajímají? A jak moc bere hnutí ANO, ale i opozice senátní volby vážně? O tom mluvili v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit Erik Tabery, František Trojan a Kristýna Jelínková.

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