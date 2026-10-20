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20. 10. 20261 hodina 18 minut

Bolsonaro, nebo Lula? V Brazílii přibývá lidí hledajících ve volbách souboj Boha s ďáblem

S Radkem Bubnem o prezidentských volbách v Brazílii, nástupu pravice v Jižní Americe a zájmech Donalda Trumpa i Evropy v regionu

Štěpán Sedláček
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V druhém kole brazilských prezidentských voleb stojí proti sobě stávající hlava státu a nestor brazilské levice Luiz Inácio Lula da Silva, díky němuž se mimo jiné těší Amazonie větší ochraně, a proti němu pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Vítězi prvního kola, synovi exprezidenta odsouzeného za pokus o puč, dávají průzkumy o něco větší šanci na vítězství. Bolsonaro by v mnohém navázal na politiku svého otce a chce také budovat vazby na Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa.

„Vítězství Flávia Bolsonara by znamenalo nástup nejvíce protrumpovského politika do druhé největší demokracie na západní polokouli. Americký kontinent by se stal kompletně trumpovským s výjimkou Kanady, Mexika a Uruguaye. Americký prezident by si mohl dovolit konat mnohem víc v rámci své takzvané Donroeovy doktríny, než dosud mohl, a také by se patrně dostal ke vzácným zeminám a surovinám v Brazílii,“ říká politolog a expert na Latinskou Ameriku Radek Buben.

Jaká jsou rozhodující témata a voličské skupiny ve volbách v jedné z největších demokracií světa? Co se změní, pokud většina Brazilců 25. října dá svůj hlas dalšímu Bolsonarovi? Jak s volbami v Brazílii souvisí náboženská víra? A jak vývoj v zemi s více než 220 miliony obyvatel zapadá do širších politických trendů v Jižní Americe i jinde ve světě? Nejen o tom mluví Radek Buben, který vede Oddělení latinskoamerických studií FF UK v podcastu Zeitgeist týdeníku Respekt. Ptal se Štěpán Sedláček.

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Autor: Štěpán Sedláček

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