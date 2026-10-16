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Zahraničí16. 10. 202617 minut

Trump do války s Íránem jít musel. Pak ale udělal všechno špatně, říká íránsko-americký analytik

S Kianem Tajbakhshem vězněným za aktivismus o tom, co by pro Teherán znamenala americká kapitulace, i o životě místních lidí

Dominika Perlínová

Válka v Íránu. Vše o tématu ➡️

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Nyní se nacházíme v osmém měsíci americko-izraelské války proti Íránu. Proběhlo několik vyjednávacích schůzek, které k ničemu nevedly. Mohou se USA a Írán dohodnout?

Stručná odpověď zní, že jednání nikam nevedou. A nikam nepovedou, dokud neskončí americké volby do Kongresu. Hlavní proměnná v tomto případě závisí na prezidentu Trumpovi, který byl ochotný pro konflikt obětovat jen určitý kapitál k dosažení svých cílů.

Jaký byl tedy jeho hlavní cíl?

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Hlavním cílem je Írán zadržet a oslabit. Konkrétní cíle byly tři: zastavit obohacování uranu, balistický program a podporu zahraničních skupin napojených na íránský režim. To byl cíl USA už od Obamovy éry. Celkovým cílem je zadržet a oslabit Írán, aby nemohl ohrozit zájmy USA, které jsou ve skutečnosti zájmy spojenců USA v regionu. Trump si ale uvědomil, že zdroje, které do toho vložil, nestačí k tomu, aby Írán udělal vážné ústupky. Nyní se Trump musí rozhodnout, zda je ochoten vynaložit více zdrojů, aby Írán více oslabil, nebo zda už teď Írán oslabil dostatečně.

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