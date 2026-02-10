Přijdeme o vodu, vzduch i klid. A kvůli čemu? Aby nějací miliardáři ještě víc zbohatli?

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Americké volby na poslední chvíli víří nečekané téma: datová centra
„Za chvilku po pravé straně uvidíte, kde už pokáceli stromy,“ říká Michael Pilch, usměvavý padesátník s řídnoucími vlasy a kulatým obličejem, a během řízení ukazuje ven z auta. Jeho stříbrný kombík ujíždí po klikatící se silnici mezi vysokými listnatými stromy, jejichž listí pomalu začíná nabírat podzimní barvy, když najednou porost na jedné straně skončí a skrz podzimní mlhu je vidět zcela vykácený, prudce klesající svah. Auto pomalu míří zpět k městu ležícímu v údolí, pak ale zahne do protějšího kopce. „Tady by mělo být další obrovské datové centrum, velké jako několik skladišť,“ říká. Stromy tu však zatím stojí dál a nejméně do poloviny listopadu budou. Až do té doby se v místních lesích nesmí kácet, kvůli hnízdění chráněného druhu netopýra. Pilch, který se tu narodil a vyrostl, zase auto otočí a vrací se zpět dolů do údolí, do městečka Archbald.
Venku lehce mrholí a začíná se šeřit. Přesto však, když auto projíždí městem, jsou zřetelně vidět žluté cedule s nápisem NO DATA CENTER zapíchané u většiny domků podél hlavní silnice. Projedeme několika křižovatkami a za pár minut Pilchovo auto zastavuje u místního parku. Dětské hřiště je kvůli počasí prázdné, houpačky jsou ale nově natřené a trávník čerstvě posekaný. Pilch vystoupí z auta. „Tady má stát další komplex. Hned tady vedle hřiště,“ ukazuje na lehce zalesněnou oblast, kde park pokračuje. Komplex má podle plánu obsahovat osmnáct budov datových center, každá skoro dvacet metrů vysoká. „Je to naprosto šílené, vůbec nechápeme, jak to někoho mohlo napadnout,“ shrnuje Pilch situaci, ve které se sedmitisícové město na severu americké Pensylvánie ocitlo.
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Tento šokovaně nechápavý pohled sdílí velká část místních, kteří se aktivně začali zasazovat o to, aby gigantická datová centra, která rozlohou připomínají spíše industriální velkosklady, nevznikla jen kousek za jejich domem. A poměrně úspěšně. Nenápadné městečko Archbald se během posledních několika týdnů a měsíců stalo v USA centrem odboje proti bobtnající umělé inteligenci, když během jara a léta postupně rezignovala celá městská rada, která původní projekty schválila.
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