Co Netanjahu věděl o chystaném útoku Hamásu?
Rekonstrukce izraelské nepřipravenosti: Šéf káhirské rozvědky navštívil krátce před 7. říjnem Tel Aviv – s varovnou zprávou ohledně Gazy
Když se izraelští lídři 26. září 2023 sešli v Jeruzalémě u příležitosti 50. výročí jomkipurské války, popsal premiér Benjamin Netanjahu tehdejší překvapivý útok Sýrie a Egypta jako velké varování. Jako ukázku přehlédnutí varovných signálů zpravodajských služeb a projev tehdejšího izraelského sebeklamu ohledně vlastní bezpečnosti. „My už žádnou hrozbu nepodceňujeme,“ prohlásil nakonec.
Zhruba dvě hodiny předtím, než Netanjahu vyslovil tuto větu, přistálo na 45 kilometrů vzdáleném Ben Gurionově letišti pronajaté letadlo Cessna spojené s egyptskou zpravodajskou službou. Zastavilo v odlehlé části letiště, která se používá pro citlivé diplomatické a bezpečnostní mise. Právě na takovou do Izraele přiletěl Abbás Kámil, šéf egyptské zpravodajské služby a jeden z nejvlivnějších bezpečnostních představitelů na Blízkém východě.
Podle izraelských, egyptských, arabských, amerických a evropských představitelů, kteří byli po 7. říjnu informováni o jeho návštěvě, Kámil uvedl, že Hamás, teroristická skupina ovládající Gazu, se mobilizoval k rozsáhlému útoku. Okno pro zabránění katastrofě se uzavíralo a Kámil doporučil izraelské vládě, aby Hamásu poskytla ekonomické ústupky s cílem odvrátit konflikt. Jeho poselství – podle jednoho bývalého izraelského úředníka, který byl později o návštěvě zpraven – znělo: Pokud nezměníte kurz, tak vám Gaza vybuchne přímo před očima.
Kámil izraelským úředníkům neposkytl datum ani konkrétní informace o tom, co se o dva týdny později 7. října ukázalo být rozsáhlým útokem na Izrael. A není zcela jasné, s kým přesně se setkal. Jak vyplývá z letového deníku izraelského letištního úřadu, egyptské letadlo zůstalo v Izraeli na zemi 67 minut, a pak se vrátilo do Káhiry. Nezávislé aplikace pro sledování letů tuto trasu potvrzují.
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