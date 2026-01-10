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1. 10. 20262 minuty

Děkanka Národohospodářské fakulty VŠE zastrašuje studentské novináře

Adéla Zubíková vyhrožuje soudem za to, že její studenti myslí

Erik Tabery
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Začalo to banálně. Proděkanka pro mezinárodní vztahy Barbora Růžičková se rozhodla rezignovat na svou pozici a důvody vysvětlila ve veřejném dopise. Mimo jiné v něm kritizovala praktiky na fakultě, děkanku obvinila, že její jednání je „nátlakové a neodpovídající zdravému vedení pracoviště“.

Ze čtyř původních proděkanů zbyl už jen jeden, atmosféra na fakultě se kritizuje dlouhodobě, zejména od doby, kdy v jejím čele stál dnešní poslanec za SPD Miroslav Ševčík. Studentská redakce iList o tom napsala názorový text, ve kterém znění dopisu Barbory Růžičkové uvedla a vedení fakulty kritizuje. Děkanka za to studentům hrozí soudy. To je nepřijatelný útok na svobodu slova. 

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Adéle Zubíkové vadí, že nedostala prostor k vyjádření. Právník zastupující fakultu poslal předžalobní výzvu, ať redakce text stáhne nebo dá prostor děkance. Pokud tak neučiní, podá žalobu.

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