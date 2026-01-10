Děkanka Národohospodářské fakulty VŠE zastrašuje studentské novináře
Adéla Zubíková vyhrožuje soudem za to, že její studenti myslí
Začalo to banálně. Proděkanka pro mezinárodní vztahy Barbora Růžičková se rozhodla rezignovat na svou pozici a důvody vysvětlila ve veřejném dopise. Mimo jiné v něm kritizovala praktiky na fakultě, děkanku obvinila, že její jednání je „nátlakové a neodpovídající zdravému vedení pracoviště“.
Ze čtyř původních proděkanů zbyl už jen jeden, atmosféra na fakultě se kritizuje dlouhodobě, zejména od doby, kdy v jejím čele stál dnešní poslanec za SPD Miroslav Ševčík. Studentská redakce iList o tom napsala názorový text, ve kterém znění dopisu Barbory Růžičkové uvedla a vedení fakulty kritizuje. Děkanka za to studentům hrozí soudy. To je nepřijatelný útok na svobodu slova.
Přístup, který inspiruje
Adéle Zubíkové vadí, že nedostala prostor k vyjádření. Právník zastupující fakultu poslal předžalobní výzvu, ať redakce text stáhne nebo dá prostor děkance. Pokud tak neučiní, podá žalobu.
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