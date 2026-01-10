Za evropské peníze Babišova vláda odmítla ručit, ale chce za ně koupit pro Ukrajinu čtyři letadla
Kontrakt s armádními L-159 na sestřelování dronů spadl pod stůl, ve hře jsou nové stroje Skyfox
Ukrajina by mohla z Česka získat čtyři lehké bojové letouny L-39 Skyfox. Jednání o jejich vykoupení prostřednictvím evropských peněz podle informací Respektu postupují dopředu a zainteresovaní čeští a evropští úředníci pracují na tom, aby vše proběhlo co nejdříve. „Vláda Andreje Babiše nechce nic platit z českého rozpočtu, ale nebrání tomu, aby byla letadla pořízena z finančního nástroje Evropské unie,“ popisuje transakci zdroj Respektu z bezpečnostní komunity.
Letadla pro Ukrajinu už byla v minulosti ve hře, šlo o čtyři stroje L-159, které jsou předchůdci Skyfoxů. Respekt opakovaně informoval, že armáda zpracovala ještě pro vládu Petra Fialy a pak i Andreje Babiše stanovisko, že pro ni jsou dosluhující L-159 nepotřebné, a souhlasila s jejich poskytnutím Ukrajině. Jednání ale provázely zmatky. Nejdříve vojáci vypracovali nejednoznačné doporučení, až následně ho zpřesnili, politici pak nechtěli před volbami rozhodnout a věc pak definitivně pohřbil nový kabinet. Šéf SPD Tomio Okamura, který se netají proruskými postoji, se společně s premiérem Andrejem Babišem postavili proti a Ukrajina letadla nezískala formou odkupu ani daru.
Stroje měly pomoct Ukrajincům v boji s drony, které se stávají stále zásadnější součástí války s Ruskem. Právě kvůli nim poptává Kyjev letadla i nyní. Rusko zintenzivnilo ostřelování ukrajinských měst. Jen během několika největších ruských vzdušných útoků v září bylo proti Ukrajině vypuštěno přes 1100 dronů a desítky raket. Ruské letectvo přitom stále častěji cílí i na kritickou a civilní infrastrukturu metropole.
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