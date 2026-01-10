Petros Michopulos: Jak Rusko jednoduše rozmisťuje po Evropě svoje špiony
Sportovní střelba není nudná věc, zvlášť v podání FSB a GRU
Ruská federace se pod vedením Vladimira Putina transformovala v agresivní formu Sovětského svazu, která mnohem více než upadající brežněvovskou éru připomíná bolševické Rusko ve dvacátých letech, kdy ho vedl mladý Stalin s mladým Trockým. Mnoho lidí se pořád diví, proč někomu vadí tato mírumilovná slovanská země, která, ústy svých propagandistů, nejčastěji mluví o míru. Připomínám na tomto místě, že u nás vydaná kniha předválečných projevů Adolfa Hitlera se mírem hemží ještě více než projevy dnešních ruských politiků a jejich kamarádů po celém světě. Je skutečně namístě obava před ruským režimem? Má se ho obyvatel Evropy bát? Co nám vlastně hrozí? Odvyprávím vám jednu historku, která je ukázkou toho, jak Rusko nepodceňuje nic a Evropa a svět téměř všechno, co se týká Ruska. Jak moskevský režim využije každou příležitost, jak rozmisťovat své agenty po celém světě, a jak se nám jenom směje.
Zabývám se sportovní střelbou a nedávno jsem narazil na informaci, která už mi přijde jako vtip. Sportovní střelci jsou organizováni v organizaci IPSC World (International Practical Shooting Confederation). Ta má ve svém čele Vitalije Krjučina, který je zástupcem Ruské federace. Krjučin je bývalý sportovní střelec a po napadení Ukrajiny zastával celkem neutrální a akceptovatelné postoje. IPSC World vyloučila Rusko a ruské střelce ze všech soutěží a nedovolovala jim účast na soutěžích.
Letos v září se však konal světový kongres, na který Krjučin přišel s plnými mocemi dvaceti zemí, které nebyly přítomny, a nechal prohlasovat zrušení skoro všech sankcí proti Rusku i Bělorusku. Od roku 2027 tak budou moci střelci z Ruska a Běloruska jezdit na soutěže po celém světě včetně Evropy. Až potud je to celkem nudný příběh podobný situaci v mnoha sportovních organizacích. Není tomu však tak. IPSC organizuje lidi, kteří provozují sportovní dynamickou střelbu, která je velmi podobná taktické střelbě a ti, kdo se jí věnují, jsou schopni velmi dobře ovládat širokou škálu zbraní.
Nejedná se o nějaké vzduchovky nebo jen malorážky. Disciplíny jsou jak v pistolích ráže 9mm a výše, tak taktických puškách ráže 5,56 NATO používaných armádami a policií a v mnoha jiných „dospělých“ rážích. Zatímco ve většině světa je to sport civilistů, v Rusku, Bělorusku, ale třeba i v ČLR, je tento sport provozován výlučně příslušníky ozbrojených sborů. Většina špičkových ruských střelců-reprezentantů je příslušníky OMON, Rosgvardije, výsadkových sil VDV a speciálních útvarů FSB a GRU. Stejně tak je tomu v Bělorusku a ČLR. Všichni tihle lidi do letoška nemohli cestovat ani se zúčastňovat soutěží v Evropě. Od Nového roku mohou.
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