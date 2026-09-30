Kuba Ryba: Skloubit kapelu s rodinou je dnes už strašně jednoduchý
S frontmanem Rybiček 48 o jediném koncertu v roce 2027, respektující výchově, politické angažovanosti i terapiích
Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl frontman kapely Rybičky 48 Kuba Ryba. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu.
Jaké jste měl léto? Spíš s fanoušky, nebo s rodinou?
Léto je u nás sezona, která jede, protože v Český republice je fakt hodně – až nesmyslně hodně festivalů. Já jsem za to hrozně rád, ale jiný národ okolo nás to nemá. Takže jsme to měli hodně pracovní. A taky se mi narodilo druhý děcko, takže máme teď dvouměsíčního synka. Všichni si myslí, že rodina a dvě děti nejdou skloubit dohromady s muzikou. Ale podle mě si lidi, který to nežijí přímo, nedokážou představit, že je to vlastně strašně jednoduchý. My se s kapelou už léta muzikou živíme, což znamená, že si můžeme dovolit dát půlroční pauzu, což děláme, a příští rok máme dokonce roční pauzu. Navíc nejsme Amerika, aby se jezdilo přes ty velký státy. Takže já jedu hrát třeba do Chebu a večer ještě kolikrát stačím uspat synka a vrátit se domů po koncertě, než vůbec zjistí, že jsem někam vypadnul.
Takže s rodinou jsem často. Přes týden mám volno, kromě nějakých občasných povinností a rozhovorů, ale máme to tak, že jsme v týdnu doma plnohodnotný táta s mámou oba dva. A je to strašně super takhle sledovat všechno ve dvou a nemít to tak, že táta přijde domů až večer. U nás je to tak, že jsme spolu pořád. To je úplně boží.
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