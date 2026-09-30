Ivan Mikloš: Co je Evropa a kdo je Václav Klaus?
Český expremiér se prý bojí, že přijde válka. Obává se pozdě, a sám je jejím nástrojem
K úvaze na otázku uvedenou v názvu tohoto sloupku mě přivedla zpráva, podle které se měl před několika dny bývalý český prezident (a vícenásobný premiér) Václav Klaus vyjádřit, že se obává války v Evropě.
Inu, čistě geograficky vzato máme plnoformátovou válku v Evropě již téměř pět let, od února 2022. Jedná se dokonce o největší válku na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Pokud bychom však chtěli být přesnější, tak Rusko rozpoutalo válku vůči Ukrajině, tedy v Evropě, již v roce 2014 (anexí Krymu a vojenskou podporou ukrajinských separatistů). Ještě předtím rozpoutalo v roce 2008 válku proti Gruzii, přičemž podporou proruských separatistů v moldavském Podněstří vedlo Rusko minimálně hybridní válku proti této evropské zemi již od začátku devadesátých let.
Ale v pořádku, Václav Klaus určitě minimálně v této míře historii a geografii ovládá dostatečně na to, aby svůj výrok nevztahoval na geografickou Evropu.
Na jakou tedy? Zřejmě měl na mysli země Evropské unie. Tedy společenství založené na jistých kulturně civilizačních hodnotách a pravidlech, nazývejme je zde liberálně-demokratickými. Inu, ale dnešní válka Ruska proti Ukrajině je zde hlavně proto, že Ukrajina se rozhodla začlenit právě do tohoto společenství. Takže i v tomto smyslu je již téměř pět let trvající plnoformátová válka na Ukrajině namířena nejen vůči ní, ale také vůči nám. Rusko to nakonec i velmi jasně a otevřeně deklaruje. Pokud by to snad někdo nechtěl pochopit, tak Ukrajina měla a má přesně stejné právo začlenit se do společenství zemí EU, jako mělo svého času Česko nebo Slovensko. Takže rozdíl mezi námi a Ukrajinou je v tomto smyslu jen a jen časový. Tehdy, před čtvrtstoletím, nám v tom Rusko ještě nebylo schopno zabránit.
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