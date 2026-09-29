Ztraceni v novém světě: proč mladí muži inklinují ke krajní pravici
V německých zemských volbách se opět hlasovalo od 16 let. A výsledky potvrdily celosvětový trend politického rozkolu mezi mladými ženami a muži
"Prvního ledna jsme si obě smazaly Instagram, TikTok a Snapchat. A ta z nás, která si jako první zase pustí Reels nebo si stáhne Instagram, bude muset za trest sníst plátek zkaženého sýra,“ říkají v rozhlasovém pořadu německého Deutschlandfunk Greta a Lena. Jsou to šestnáctileté dívky žijící ve vesnici v Meklenbursku-Předním Pomořansku a dobrovolný exodus ze sociálních sítí zvolily proto, že na nich trávily až příliš mnoho času. Často se na videa na TikToku nebo Instagramu dívaly do noci, což ovlivňovalo i jejich výkony ve škole. Letos v létě si ale – bez trestu v podobě zkaženého plátku sýra – obě TikTok na měsíc znovu nainstalovaly.
Udělaly to kvůli experimentu, na kterém pracovaly spolu s novinářkami veřejnoprávního rozhlasu. Ty totiž zajímalo, jaký politický obsah budou dívky skrze oblíbenou čínskou sociální síť konzumovat během vrcholící předvolební kampaně. Na podzim – konkrétně třetí zářijový víkend – šlo totiž Meklenbursko-Přední Pomořansko k zemským volbám. A jak známo, uspělo v nich krajně pravicové hnutí Alternativa pro Německo, stejně jako o dva týdny dříve v Sasku-Anhaltsku.
Greta a Lena byly ale v porovnání se svými vrstevníky ze Saska-Anhaltska ve výrazně jiné situaci. Jejich severovýchodní spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko totiž vůbec poprvé umožnila volit v zemských volbách i šestnáctiletým a sedmnáctiletým. A protože takhle mladí lidé získávají zásadní podíl informací o světě ze sociálních sítí, ponořily se Greta a Lena právě do videí na síti TikTok – jedné z těch, které se dnes mezi mladými Evropany těší největší popularitě.
Prvních pár minut dívky sledovaly různorodá nepolitická videa – recepty, pěstování rajčat i „přihlouplá“ AI videa. A pak, zhruba kolem třetí minuty scrollování, přichází první politický obsah. Nejprve video o Erichu Honeckerovi, bývalém východoněmeckém komunistickém politikovi. „Proč se mi tady objevuje tolik věcí o NDR?“ diví se Greta. Při dalším scrollování už narazí přímo na spolupředsedkyni AfD Alici Weidel.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu