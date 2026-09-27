Ministr Agrofertu zasahuje
Ačkoli Andrej Babiš tvrdí, že neexistuje jeho střet zájmů, opak je pravdou. Fakt, že jeho rodina profituje a bude profitovat z vlastnictví kolosu jménem Agrofert, lze těžko zpochybnit. Vláda, které Babiš předsedá, navíc podniká kroky, které firmě pomáhají. Respekt nedávno zdokumentoval, jak ministr zemědělství chystá pro Agrofert výhodné předkupní právo na zemědělskou půdu. Další výbušné zjištění teď přinesl Český rozhlas.
Ten zveřejnil zápis z porady vedení rezortu, kterou řídil ministr Martin Šebestyán, v němž se píše: „Žádost vypracovat právní analýzu k případům neoprávněného čerpání dotací u vybraných podniků. Cílem analýzy je doložit, že čerpání proběhlo v souladu s tehdy nastavenými pravidly a chybou na straně ministerstva, nikoli vinou podniků. Výstup připravit v koordinaci se SZIF jako podklad pro případné budoucí zveřejnění.“ Co se tím chtělo říct?
Novináři a později i Evropská komise zjistili, že v Česku se poskytovaly dotace pro malé a střední podniky i obřím firmám, jako je právě Agrofert. Peníze se tak musely vracet. Byl to vlastně podobný trik jako u Čapího hnízda, kdy se firmy tvářily jako malé, i když patří mezi největší. Experti se obávají, že kdyby stát nyní řekl, že chyboval pouze on, mohla by to být cesta k finančnímu odškodnění firem.
Zápis z porady je cenným důkazem, jak to chodí. Ministerstvo nezadává analýzu, aby zjistilo, jak to bylo. Zadává si konkrétní výsledek. Byť nepochybně i stát tehdy selhal, protože měl být přísnější. Pochybení je ale u toho, kdo žádal o peníze daňových poplatníků.
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