Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Skončilo léto a nastal podzim. Na Sněžce sněžilo. Ornitologové oznámili, že letos překvapivě brzy odletěli do teplých krajů vlaštovky, rorýsové i jiřičky. Je to výborná věc, ohodnotil předseda sněmovny a šéf vládního hnutí SPD Tomio Okamura výsledek dalších německých zemských voleb, ve kterých drtivě vyhrála proruská a protiunijní strana Alternativa pro Německo označovaná německou tajnou službou kvůli svým celkově nahnědlým postojům za extremistickou organizaci. Národní hřebčín ve Slatiňanech otevřel nové stáje. Noviny přinesly zprávu o rozhodnutí polské vlády rozdat všem domácnostem pokyny, jak se připravit na možné ohrožení a co dělat při eventuálním ruském leteckém útoku na Polsko. Evropská komise dospěla k závěru, že premiér Andrej Babiš nevyřešil svůj střet zájmů, a požádala české úřady, aby firmám jeho podnikatelského impéria Agrofert nevyplácely dotace, na které může mít jejich majitel ze své pozice šéfa vlády vliv. Potřebujeme pravidla. Ne proto, že jsou všechny státy stejně mocné, ale právě proto, že nejsou. Pravidla mají hodnotu, jen pokud zavazují všechny, zejména ty, kteří jsou dost mocní, aby je mohli porušovat, prohlásil ve svém projevu na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku prezident Petr Pavel. Ministerstvo zahraničí zpřísnilo pokyny pro zdejší pobyt ruských diplomatů: s jednodenním předstihem musí hlásit plán překročit hranice a k tomu musí úřadům oznámit i účel cesty, její trasu a dobu i místo pobytu. Na zámek Valeč u Karlových Varů se po tříleté rekonstrukci skleníku vrátily palmy. Po odpykání tří let ze svého pětiapůlletého trestu byl na svobodu podmíněně propuštěn vůdce zdejšího odboje proti omezujícím nařízením v době covidové pandemie a proti přijímání ukrajinských válečných uprchlíků Tomáš Čermák, autor internetového manifestu vyzývajícího „celej československej národ, aby se postavil na odpor a vynesl ty parchanty ven, protože už toho mám plný zuby. Do zbraně, postavte se na odpor, jdeme na ně! Sláva Rusku!“ Fakt je to jiný člověk. Člověk, který si uvědomil, co chce. Člověk, který, když jsme se spolu bavili, tak chce žít normální život, podpořila u soudu Čermákovu žádost jeho státem přidělená vězeňská vychovatelka. Unie státních zástupců a Česká advokátní komora se přidaly k výzvě Soudcovské unie, aby premiér Andrej Babiš přestal na internetu bez důkazů rozhlašovat, že v Česku existuje „soudcovská mafie, která vás zavře na objednávku“, a aby svůj vlastní soudní případ, ve kterém jej po skončení poslanecké imunity čeká trest za padesátimilionový dotační podvod, přestal vyhlašovat za „politický proces“. Většina zpráv o té řeči se soustředila na její agresivitu a lživost, ale není mnohem důležitějším momentem fakt, že lídr kdysi nejmocnějšího národa viditelně a nepopiratelně ztratil rozum? citovala média slova, jimiž známý americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za tuto vědu Paul Krugman komentoval vystoupení prezidenta USA na Valném shromáždění OSN, v němž Donald Trump oznámil světu své rozhodnutí okamžitě přejmenovat umělou inteligenci na superinteligenci a postavit ve Washingtonu sto metrů vysoký vítězný oblouk, který bude „na žádost armády základnou pro roje bojových dronů, střechu obsadí odstřelovači a vevnitř bude obří sklad munice“. Meteorologové předpověděli, že závěr září přinese babí léto, které se protáhne až do října.
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